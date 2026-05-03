歌手でタレントのあのが、横浜市内でこのほど行われた「第４回横浜国際映画祭」レッドカーペットに登場した。ＤＭＭドラマ「外道の歌ＳＥＡＳＯＮ２」をひっさげての参加。「熱量を持って挑んで、ぜひみんなに見ていただきたい作品。ＳＥＡＳＯＮ３あるんちゃう？と思ってますので、一緒に盛り上げていただけるとうれしいです」と続編を熱望した。抜群のスタイルを光らせたファッションは、白のトップスに黒のミニ丈ボトム