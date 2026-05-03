元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が2日に放送された日本テレビ系「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」（土曜後11・30）に出演。「せいろ」の魅力を紹介した。今回は「沼る人続出！せいろ料理入れて蒸すだけ！最強激うまレシピ」と題して、初心者でも簡単に使えると今ブームになっている「せいろ蒸し」を深掘り。“せいろマニア”の森と、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀や「SnowMan」佐久間大介ら