歌手・タレントの中川翔子さんが5月3日、インスタグラムを更新。生後7か月を迎える双子の男児の近況などを報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子が生後7か月で「ハイハイも素早く」産後の体調管理に苦戦もバースデーライブへ意気込み「産前の自分に負けないくらい悔いなくやりたい」双子の子どもたちは、最近ではハイハイも素早くなってきたといいます。「弟くんがお兄ちゃんにのしかかり、おもちゃで遊