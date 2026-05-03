国際再生可能エネルギー機関のフランチェスコ・ラカメラ事務局長（同機関提供）国際再生可能エネルギー機関（IRENA）のフランチェスコ・ラカメラ事務局長が3日までに共同通信の書面インタビューに応じ、再エネは「発電コストや安定性に優れ、最も競争力のある発電方法だ」と指摘した。化石燃料による発電と原発は安全保障などで懸念があり「持続可能なエネルギーとして限界がある」とした。ラカメラ氏は、昨年世界で導入された