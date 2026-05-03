タレントの丸りおなさんが5月3日、自身のインスタグラムを更新。ハーレーダビッドソンが納車されたことを報告しました。 【写真を見る】【 丸りおな 】バイク女子「ハーレー納車しました♥」「2026年モデルのStreet Bob」愛車と笑顔ショット「かっこよすぎて嬉しい」丸りおなさんは「ついにハーレー納車しました♥」と、投稿。続けて「2026年モデルのStreet Bob」と、愛車「ハーレーダビッドソン」に跨る