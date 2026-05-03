◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月3日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で朝日放送系の中継ゲストを務めた。巨人3連戦で2度目の放送席登場となった岡田顧問は、2回に満塁のチャンスを逃した巨人の攻撃について「バントで送る手はあった」と指摘した。大城四球、増田陸右前打で築いた無死一、二塁で佐々木が空振り三振。「バントで送っても良かった。投手の井上が（通算打率）1割以上というの