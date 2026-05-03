お笑いタレント東野幸治（58）が2日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。後輩芸人のもめ事を明かした。同番組は指原莉乃と若槻千夏が個室で本音トークする番組。若槻から「うわさで、（ちょんまげラーメンの）きむが誰かともめて、東野さんが間に入ったって聞いたんですけど」と聞くと、東野は「それは全然違う。内々の話で。ちょんまげラーメンが営業で漫才してて、それ袖で聞いていたパンクブーブーが