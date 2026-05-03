4月からフリーに転身した、元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈が、2日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。フリーになってからの衣装について語った。岩田は袖が透けた黒い衣装で登場。日本テレビ系情報番組「スッキリ」で共演していたMCの加藤浩次は「あら〜やっぱり、局アナの時と衣装が違いますね」と言葉をかけると、岩田は「はい、違います。今日おめかしして」と答えた。続けて加藤が「