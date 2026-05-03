ローマは現在アストン・ヴィラからレンタル移籍中のオランダ代表FWドニエル・マレンを完全移籍にて獲得する見込みのようだ。2025年1月にドルトムントからヴィラに加入したマレンだったが、なかなか安定したプレイタイムを確保できず。今冬出場機会を求めてローマへレンタル移籍を果たした。そんなマレンはイタリアで躍動しており、ローマでは現在公式戦16試合に出場して12ゴール2アシストをマーク。チームのエースとして得点を量産