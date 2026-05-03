「水が合うかどうか」は選手にとってことのほか重要で、所属クラブが変わるだけで生まれ変わったように活躍しだす選手もいる。現在ベティスで活躍するブラジル代表FWアントニーもその1人だろう。アントニーは今季ラ・リーガで7ゴール5アシストを記録しており、チームの中心選手の1人だ。おそらく今夏のW杯を戦うブラジル代表のメンバーにも選ばれるはずだ。しかしサッカーファンならご存知のとおり、マンチェスター・ユナイテッド