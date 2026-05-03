ビーマン・バングラデシュ航空は、ボーイング787型機とボーイング737 MAXを14機発注した。内訳は、ボーイング787-10型機8機とボーイング787−9型機2機、ボーイング737-8型機4機。ボーイング787-10型機は中東の高需要路線、ボーイング787-9型機は欧米路線、ボーイング737-8型機は中東やインド、東南アジア路線にそれぞれ投入する。ビーマン・バングラデシュは、ダッカと中東、南アジア、東南アジア、ヨーロッパの海外22都市へ就航し