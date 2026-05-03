歌手の尾藤イサオが３日、東京・六本木のＥＸＴＨＥＡＴＥＲＲＯＰＰＯＮＧＩで開幕した舞台「ＢＡＣＫＢＥＡＴ」（１７日まで）の東京公演の初日前会見をＡ．Ｂ．Ｃ―Ｚの戸塚祥太、俳優の加藤和樹らと行った。世界的バンド「ビートルズ」の草創期、結成当初は５人編成だったビートルズには幻のメンバーが存在した―という伝記映画の舞台版。２０１９年に日本初演され、２３年の再演を経て、１９６６年のビートルズの来日