◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（３日・マツダスタジアム）＝雨天中止広島は今季４度目の雨天中止となった。予定通りに開門し、観客が入場。実施を目指していたが、雨が降り続けて断念した。チームは９連戦の真っ最中。しかも、過酷なスケジュールをこなしている。東京ドームで３連戦の後、１日は東京から広島に移動してナイター。翌２日はデーゲームだった。本来は、この日の試合後に横浜に移動し、４日のＤｅＮＡが１５時