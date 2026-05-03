中日は3日の広島戦（マツダ）が降雨中止となった。この日先発予定だった高橋宏斗投手（23）はスライドせず、4日の阪神戦は予定通りドラフト1位の中西聖輝投手（22）が先発することになった。4日からは本拠バンテリンドームに戻って阪神3連戦が行われるが、5月戦線を考えると重要な局面。ここまで開幕から6戦全敗の阪神に、これ以上白星を献上するわけにはいかない。4月の阪神戦には「柳―大野―高橋宏」という柱となる3投