お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次が、日本テレビのある女性アナウンサーを絶賛する一幕があった。２日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・後１１時半）は、４月にフリーに転身した元日テレの岩田絵里奈アナをゲストに迎えた。２人は日テレ系「スッキリ」（２００６〜２３年）で約２年間共演した縁がある。学生時代から芸能活動をしていた岩田アナは、就職活動でアナウンサー試験は日テレのみ受験して合格。加