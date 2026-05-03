ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、4日（日本時間5日午前9時10分）の敵地でのアストロズ戦に決まった。ド軍のデーブ・ロバーツ監督が2日（同3日）に明らかにした。山本は今季ここまで6試合に登板して2勝2敗、防御率2・87。5回4失点（自責3）だった27日のマーリンズ戦から中6日で今季3勝目を狙う。