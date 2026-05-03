中日クラウンズ最終日（3日・愛知県名古屋GC和合＝6557ヤード、パー70）トップと3打差の4位から出た堀川未来夢が7バーディー、ノーボギーの63と伸ばし、通算16アンダーの264でツアー5勝目を挙げた。4年ぶりの優勝で、賞金2200万円を獲得した。首位から出た細野勇策は67で回るも及ばず、1打差の2位。さらに2打差の3位に平本世中と小平智。今季国内初戦の石川遼は24位。（出場66選手＝アマ1、曇り、気温23.8度、南の風5.5メート