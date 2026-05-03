◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３日・甲子園）巨人の井上温大投手（２４）が今季初安打を放った。０―０で迎えた２回２死一、二塁で打席に立つと、先発・才木の１５１キロを振り抜き、打球は一、二塁間へ。二塁・中野が飛びついて捕球したが送球できず、二塁への内野安打となった。後続・吉川が三振に倒れ先制とはならなかったが、２死満塁と好機を広げた。今季５度目の先発。今季初先発となった４月５日のＤｅＮＡ戦（