【EVO Japan 2026】 日程：5月1日～3日 開催 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」東1・2・3ホール 5月1日より3日にかけて開催されている格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」の「鉄拳8」部門において、韓国のiKARi選手が優勝した。 決勝戦は、iKARi選手とKnee選手による韓国プレイヤー同士の対決となった。ウィナーズで勝ち進んでいたiKARi選手