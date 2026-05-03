◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ー巨人(3日、甲子園球場)阪神の才木浩人投手が、3回に得点圏にランナーを背負うピンチを招きましたが、3つのアウトを全て三振でしのぎました。才木投手は2回6失点だった4月28日のヤクルト戦から中4日で先発。初回は中山礼都選手にヒットを浴びたものの、2三振を奪って無失点の立ち上がりとします。しかし2回、先頭の大城卓三選手に四球を与えると、増田陸選手に初球をライト前へ運ばれ無死1、2塁と得点