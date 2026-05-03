今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。『未来』（8日公開）の黒島結菜、山崎七海（※崎＝たつさき）、北川景子、瀬々敬久監督が登場した。【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの本作は、湊かなえ氏がデビュー10周年に発表し、集大成と評された渾身の傑作ミステリーを、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久が映