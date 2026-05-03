テレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会」が２日に放送され、出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋の３人がＭＣを務めた。この日は「問題解決！フシギな一発逆転アイデア」。斬新な発想から生まれた商品などにスポットを当てた。コールセンターへのカスタマーハラスメント対策として、リアルタイムで怒声を優しい声に変換してくれる「ＳｏｆｔＶｏｉｃｅ（ソフトボイス）」が紹介されると、ホラン、一茂でシミュレーション。ホ