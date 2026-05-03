◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース最終日（2026年5月3日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が連覇を果たした。首位で出て66の通算18アンダーで回り昨年同じ浜野GCで行われたパナソニック・オープン以来の通算4勝目を挙げた。5打差の2位に荒木優奈（20＝Sky）が入った。最終組で回った天本ハルカ（27＝明治安田）は通算12アンダーの3位だった。同じく最終