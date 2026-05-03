◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月3日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で朝日放送系の中継ゲストを務めた。巨人3連戦で2度目の放送席登場となった岡田顧問は、今季初の中4日で登板した才木浩人投手について「フォークはええんやけど、今年はストレートであんまし空振りが取れてない」と2試合連続6失点の状況を分析した。「ここが勝負どころ」と岡田顧問が声を上げたのは2回2死満塁での吉川