［政治の現場高市政権半年］――高市政権の外交政策をどう評価するか。「責任ある日本外交」を打ち出し、日米同盟を基軸にインド太平洋や中東、欧州、グローバル・サウス（新興・途上国）の国々とも電話会談を含め、首脳外交を積極的に進めている。安倍政権時代にできた国家安全保障会議（ＮＳＣ）も頻繁に開かれており、高市首相は外交・安全保障分野で戦略的にリーダーシップを発揮していると思う。国会もあって首相が海