岸和田競輪のF1は4日に開幕する。3日は前検を実施した。S級2班の川村晃司（49＝京都、85期）は、今年2月にA級2班へ特昇した息子の峻輝（24＝京都、127期）と初めて同じ開催に出場する。この日は報道陣の求めに応じ、2人で一緒に写真へ納まり「気分？どうかな。息子がどう思っているのか。緊張するというか、こっちは心配ですよ」と少し照れたような笑い。親心をのぞかせた。自身は昨年9月の奈良G3で落車した際に骨盤を骨折