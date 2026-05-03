◆パ・リーグソフトバンク―楽天（３日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・前田悠伍投手が、５回無失点でマウンドを降りた。４月２６日のロッテ戦（鹿児島）でも先発した左腕だったが、試合は２回で降雨ノーゲームとなった。仕切り直しで今季初登板に臨んだ左腕は、５回を４安打に抑える好投。１４０キロ後半の直球を主体に、テンポよく投げきった。打線も楽天の先発・早川に無得点に抑えられており、勝ち投手の権利は