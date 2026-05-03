◆春季高校野球神奈川県大会▽決勝横浜８―３横浜創学館（３日・横浜スタジアム）２００３年秋以来、２３年ぶりの県大会優勝を狙った横浜創学館が、横浜に逆転負けを喫した。チームは初回、３番・品田惇友外野手（３年）の右翼線二塁打を手始めに３連打。その後、内野ゴロの間の得点も含めて３点を先取した。しかし３回に２点、４回には１点を失い同点とされると、５回には代わった増田蓮投手（３年）が横浜・脇山魁音（２年