◆春季高校野球神奈川県大会▽決勝横浜８―３横浜創学館（３日・横浜スタジアム）今春のセンバツに出場した横浜が逆転で横浜創学館を下し、昨春に続く春季大会連覇を達成した。２４年秋から続く５季連続優勝となり、神奈川県内での連勝を３２に伸ばした。打線は３点を追う３回に２点を返して１点差に詰め寄ると、４回にも１点を奪って同点に追いついた。さらに５回には四死球と相手の失策でもらった好機を逃さず、脇山魁音捕