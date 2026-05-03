◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス最終日（３日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）首位で出た菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が１年ぶり４勝目を挙げた。昨年５月に同会場で行われた前身のパナソニックオープンに続く優勝で、賞金１６２０万円を獲得した。７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１８アンダーで２位に５打差をつける圧勝だった。会見で「ショットの感触が良かった