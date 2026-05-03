紫外線が日に日に強まる今の時期、日焼け止めは欠かせない存在。でも、しっかり塗りたい一方で、厚ぼったく見えるのが気になることも。実は、きれいに仕上げるポイントは〈メリハリ塗り〉。基本の塗り方3ステップを、ヘア&メイクアップアーティスト・レイナさんに教えてもらいました。日焼け止めこそ〈メリハリ塗り〉が大事紫外線量が増えるこの時期。シミやシワ、乾燥の原因となる紫外線から肌を守るには、日焼け止めが欠かせ