戸田ボートの6日間開催「第37回ウインビーカップ」は、3日が3日目。2日目まで2、1、2着と手堅くポイントをまとめていた佐藤航（26＝埼玉）は、3日目1回乗りの2Rで6着大敗を喫してしまった。早めにレースを終え、ピットでは試運転ゼッケンを装着して作業に専念。「これ（試運転ゼッケン）を付けているくらいだからエンジンは良くないということ。まだ1回も調整が合っていない」と思案顔だった。それでも「地元の正月、GW、お盆開