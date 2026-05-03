TBSの南波雅俊アナウンサー（37）が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ファンを公言しているB'zのライブに参戦するため、日帰りで沖縄に行ったことを報告した。「唯一チケットが取れた沖縄のFYOP＋参戦のため、日帰りのさまよえる蒼い弾丸旅行に行ってきました」と報告。「まさかの展開もあり、最終便に間に合わせるため、途中帰宅になりましたが、それも含めて生き物なのがLIVE！！大好きな大好きなあの曲を生で聴ける