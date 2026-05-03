ホワイトソックスが日本時間2日、公式Xを更新。2日に両リーグ単独トップの13号を記録した村上宗隆選手へのユーモアある投稿で村上選手の活躍をアピールしました。ホワイトソックス公式Xは“googled him(彼をグーグルで検索した)”というコメントとともに1枚の画像をポスト。その画像は、mlb home run leader(本塁打1位の選手)の検索画面でした。“MUNE”の文字と村上選手の写真が検索結果として表示されている画面のスクリーンショ