トランプ米大統領/Matt Rourke/AP（CNN）トランプ米大統領は2日夜、イランからの新たな提案を近く検討すると表明しつつも、「受け入れられる内容だとは想像できない」と語った。トランプ氏はフロリダ州でエアフォースワン（大統領専用機）に乗り込む際、「イラン側が合意案の概要について伝えてきた。これから具体的な文言が送られてくる」と明らかにした。イスラム革命防衛隊とつながりを持つタスニム通信が2日に報じたところによ