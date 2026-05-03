中日は3日の広島戦（マツダ）が降雨中止となった。井上一樹監督は「まあ、これは“プロ野球選手あるある”ですけど、ゴールデンウィークの9連戦、過密日程の中で一番負傷者が多い時でもあるので、選手たちの疲れも考慮した上で良い方に捉えるべき雨かな、とは思います」と前向きに語った。現在はゴールデンウイーク期間中の9連戦で、この日は6戦目の予定だったが今季初の中止。長期連戦がなくなったことで、選手も休養に充て