高校生が男にハンマーで殴られた現場付近＝4月29日午後、東京都福生市東京都福生市で高校生がハンマーで殴打された事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された福生市の職業不詳高林輝行容疑者（44）が、事件翌日に現場から約70キロ離れた千葉県習志野市に逃走し、アパート一室に潜伏していたことが3日、捜査関係者への取材で分かった。この部屋で身柄を確保されており、警視庁は居住者との関係など逃走経緯を調べている。警視庁は3日