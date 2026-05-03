俳優の高橋英樹が2日、自身のアメブロを更新。ゴールデンウィークの最中に、品川駅前にあるレストラン「サラベス」を訪れ、妻の美恵子さんとの優雅なディナータイムを過ごしたことを報告した。【映像】高橋英樹、ハワイでの夫婦水着ショットに絶賛の声「夕方に 品川駅前の サラベスへゴー」と切り出した高橋は、「ゆったりと」流れる時間を楽しんだ様子をつづった。そして、「空豆のクリームスープ」「グリルチキン」「真鯛の