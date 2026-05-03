4月29日から、9人組アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』が公開されている。海外に滞在していた目黒が一時帰国し、映画のイベントに出演したが、ファンの間では “激変ボディ” に注目が集まっているようだ。目黒は1月からハリウッド制作ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、カナダで生活している。今回、主演映画の公開に合わせて帰国し、日本のテレビに姿を見せた。「公開初日