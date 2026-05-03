俳優で歌手の木村拓哉（５３）が３日、ＴＯＫＹＯＦＭ「木村拓哉ＦｌｏｗｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＧＹＡＯ！」に出演。約３５年間在籍したビクターエンタテインメントから、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「Ｃ＆ＣＳＴＡＧＥ」に移籍することを発表された。木村はラジオ終盤で「ご報告がありまして」と切り出すと「皆さんも新年度が始まって、早１か月が経