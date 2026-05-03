レッズ投手陣が７連続四球という不名誉なＭＬＢ記録をつくってしまった。レッズは２日（日本時間３日）の敵地パイレーツ戦に７―１７で大敗。１２四死球と投手陣が大荒れで、ナ・リーグ中地区首位から陥落した。初回に５点を失った先発右腕のレッド・ラウダ―投手（２４）は２回一死から３者連続四球で降板。満塁のピンチで登板した２番手右腕、コナー・フィリップス投手（２４）もストライクが入らず、何と４者連続の押し出し