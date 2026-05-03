京都１１Ｒ・天皇賞（春）・Ｇ１・馬トク激走馬＝タガノデュード今年に入り３勝クラスの寿ステークスを勝ち、小倉大賞典で初の重賞制覇、Ｇ１・大阪杯でも１〜３着をＧ１ホースが占める中、４着に突っ込んだヤマカツエース産駒。直線で末脚を勢いよく伸ばし、今の上昇ぶりをアピールした。中間は在厩で調整し、坂路とＷコースで時計４本。１週前、直前とも坂路を気持ちよさそうに駆け上がった。仕掛けずとも最後の２００メート