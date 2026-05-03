タレントの王林が28歳の誕生日を迎え、大勢の人に祝ってもらった様子を公開した。 【写真】ケーキのクリームがついたお顔もキュートです 王林は4月8日が誕生日。同月30日に更新したインスタグラムでは「たくさんの愛に包まれてお誕生日月をおえました!28歳、王林からもたくさんの愛をみんなに届けたいけっぱっていくぞー!引き続き応援よろしくお願いします」と今後も奮闘することを宣言した。写真