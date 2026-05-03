記事ポイントドイツのミュンスター大学を中心とする研究チームによる敗血症治療研究が『Nature Communications』に掲載され、Cloud-Clone Corp.のプロカルシトニンELISAキット（SEA689Mu）が血漿プロカルシトニン濃度の高精度定量を支えますトランケーテッド・プロカルシトニンのN末端領域を標的とするポリクローナル抗体が、敗血症マウスモデルで血管内皮バリアを保護し、多臓器障害を軽減して予測生存率の向上を実証しますCloud-