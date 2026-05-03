記事ポイント2010年放送『ハートキャッチプリキュア！』の変身アイテム「ココロパフューム」が大人向けなりきり仕様で商品化キュアブロッサムとキュアマリン2人の変身セリフを完全新規収録、LED発光とメッキ塗装で高級感を追求プレミアムバンダイにて6,930円（税込）、2026年6月25日まで予約受付中 バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」が、大人向けなりきり玩具シリーズ「Pretty Memories」の第8弾を