◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(2日、ロンドン)卓球の世界選手権(団体戦)は2日、総当たり戦のステージ1の試合が行われ、11連覇中の中国が韓国に黒星を喫しました。今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aには日本や中国ら世界ランク上位7チームと開催地イングランドが各4チーム2組に分かれて、総当たり戦で対戦。。この8チームはすでにステージ2の32チームで行うトーナメント進出が決まっており、シード順を決める対戦となりま