今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。台湾の俳優リン・チーリン、香港の巨匠ジョニー・トー監督がスペシャルゲストとして参加した。【写真】惜しげもなく美脚を見せるリン・チーリン黒のロングドレスに入ったスリットから輝く美脚を惜しげもなく披露。観客の視線を釘付けにした。リン・チーリンは「こんにちは。チーリンです。審査員として来られたことを光栄に思