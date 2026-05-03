タレントか上沼恵美子（71）が3日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。六世占星術で一生を風靡した故細木数子さんについて語った。この日は、Netflixで独占配信中のオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」の話題に。日本一有名な占い師とも言われた細木さんの生涯を描き、戸田恵梨香が主演。主人公の光と影を描く衝撃の内容は「事実に基づくフィクション」とされている。上沼は自身の番組の準