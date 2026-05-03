元WBA世界ライトフライ級王者でタレント具志堅用高（70）が3日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。世界王者だったときのファイトマネーを具体的に公表した。2日、東京ドームでプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチが行われ、番組ではこの話題で盛り上がった。タレント、レースクイーンの酒井ゆりあが「東京ドーム完売したってなったら、1億円ぐらいファイトマネーいっちゃうんじゃな