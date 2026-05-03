焙煎、ピッキング、ネルでの抽出。人生を賭けて取得した手法で至福の一杯を楽しませてくれる店へと足を延ばした。その味はもちろん、街から見える富士の姿、隣町で楽しめる腰のあるうどんも含め、確かに心を動かされる一杯がそこにはあった。より良い味を求めて今もなお探求を続ける『バンカム・ツル』＠山梨・都留市半世紀近く追求し続けるコーヒーの求道者の味と出合う旅の計画はいつもひょんなことから始まる。きっかけはあるコ